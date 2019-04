Corea del Nord: Kim supervisiona nuova arma “tattica”

ll dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha supervisionato il test di una nuova arma tattica guidata. Si tratta del primo test di armi della Corea del Nord dal secondo vertice con gli Stati Uniti ad Hanoi svoltosi a febbraio che si è concluso senza un accordo tra il presidente Trump e Kim.

A rendere nota la presentazione della nuova arma, l’agenzia di stampa di Pyongyang che pero’ non ha rivelato dettagli nè sul luogo del test che resta sconosciuto e neppure se si trattasse di un missile o altro. Il termine “tattico” pero’ implica che si tratti di un’arma a medio raggio e non un missile balistico in grado di minacciare altri paesi.

Soddisfatto il leader nordcoreano che ha parlato di “evento di grande importanza”. Immediata la risposta dagli Stati Uniti. Il consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton ha dichiarato che prima di un terzo vertice la Corea del Nord deve dare indicazioni sulla decisione di rinunciare al nucleare.