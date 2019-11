Israele, Benny Gantz vs Benjamin Netanyahu: “Fai un passo indietro”

L’incriminazione di Benjamin Netanyahu – accusato di corruzione, frode e abuso di ufficio – lascia il fiato sospeso a tutti in Israele. E non perché non fosse nell’aria la decisione resa nota ieri dal procuratore generale di Israele, ma perché scompiglia lo stallo politico in corso a Tel Aviv. Il suo grande rivale centrista ed ex capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane, Benny Gantz, tende la mano al Likud appellandosi ai vertici e chiedendo loro di stringere una partnership per governare il Paese.

Il leader del partito Blu-Bianco inoltre chiede un passo indietro deciso al premier in carica