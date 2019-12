Maltempo, cinque morti nel sud della Francia

Cinque persone sono morte a causa del forte maltempo che sta martoriando il sud-est della Francia.

Di queste, tre soccorritori hanno perso la vita a causa dello schianto dell’elicottero che li trasportava.

Gli occupanti il velivolo sono stati rinvenuti nei pressi di Marsiglia: “Mentre l’elicottero della Protezione Civile si dirigeva verso Le Luc-Le Cannet per svolgere una missione di ricognizione e salvataggio – si legge in una nota diffusa dal Ministero dell’Interno transalpino – i collegamenti radio e radar sono stati interrotti: nonostante l’impegno di notevoli risorse nella ricerca, i tre occupanti dell’elicottero sono stati trovati morti”.

Aperta un’inchiesta per determinare la dinamica del disastro.

Altre due persone sono morte nelle acque del fiume Varo, in Costa Azzurra: i soccorritori sono stati impegnati in diverse zone, in particolare a Fréjus, anche i comuni di Mandelieu-la-Napoule e Cannes sono stati colpiti dal maltempo che ha causato l’allagamento di numerosi distretti.

Situazione difficile anche in Italia, dove da ore sono in atto forti piogge su gran parte delle regioni settentrionali e centrali.