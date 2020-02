Rapporto tra BBC e governo britannico: polemiche sui pagamenti del canone

Dopo settimane di pressanti riunioni del governo inglese per buttare veleno sul modello di finanziamento della BBC, Boris Johnson pare essere pronto a spingere in avanti coi piani che potrebbero indebolire le capacità della corporazione di raccogliere le sue entrate. Ciò significa che una delle prime policy casalinghe del primo ministro che ha vinto in maniera schiacciante nelle elezioni dell’anno scorso è a tutti gli effetti una dichiarazione di guerra nei confronti della BBC.

Secondo un report del Financial Times, il governo lancerà la prossima settimana una consultazione per depenalizzare l’evasione del canone, in modo che le persone non rischino la prigione se si rifiutano di pagare 154.50 sterline annuali per accedere ai servizi della BBC, che sia radio, TV o online. Il governo è preoccupato che l’attuale sistema sia ingiusto e disproporzionale.

Questo vuol dire rivedere una questione che il governo ha deciso solo cinque anni fa, quando un articolo indipendente del Consigliere della Regina (QC), David Perry, ha detto che il sistema che si occupa dell’autorizzazione dell’evasione dell’abbonamento è “giusto e proporzionato” così come fruitore di “ottimo rapporto qualità-prezzo”.

La BBC ha in precedenza avvisato che depenalizzare il non-pagamento degli abbonamenti vuol dire che avrà 200M di sterline in meno da spendere su contenuti, inclusi i show televisivi come Dracula e His Dark Materials. In una dichiarazione che risponde alla prospettiva di una nuova consultazione, la BBC ha detto:”Certo che risponderemo alla consultazione qualora venisse pubblicata, ma il Governo ha già commissionato al QC di dare una attenta occhiata alla questione… Depenalizzare vuol dire anche che la BBC ha centinaia di milioni di sterline in meno da spendere sui programmi e i servizi che offre all’audience”.