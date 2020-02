Zingaretti: “Non si governa per fare polemiche ma per fare le cose”

“Il governo deve produrre dei decreti per la sicurezza urbana con interventi nelle periferie, finanziamento alle forze dell’ordine, repressione del crimine e la cancellazione dei decreti sicurezza di Salvini. Non so come mai ad oggi queste scelte non sono ancora state prese. Spero che il governo volti pagina in fretta su questo punto”. Lo ha detto il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, intervenendo alla trasmissione “Circo Massimo” su Radio Capital. “Si governa non per occupare poltrone o fare polemiche tutti i giorni, ma per fare le cose. Ognuno si prenda la sua responsabilita’”, ha spiegato Zingaretti. A proposito invece della chiamata alle piazze di Luigi Di Maio, qualora venisse cancellata la riforma della prescrizione, il leader del Pd ha affermato: “Giudico l’iniziativa un errore e invito Di Maio a guardare al futuro e a come rimettere insieme questo governo. Quando chiedo un chiarimento chiedo di decidere cosa fare di fronte a questa prospettiva di governo. Di fronte a questi atteggiamenti qualsiasi soluzione non e’ percorribile”.