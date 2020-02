Germania, crisi Cdu: si dimette Kramp-Karranbauer

Crisi ai vertici della Cdu. La leader del partito di Angela Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha annunciato le sue dimissioni dalla presidenza del partita. Non si presenterà dunque alle elezioni federali del 2021, alle quali avrebbe dovuto partecipare come candidata alla Cancelleria, e lascerà la presidenza del partito. Kramp-Karrenbauer resterà però ministro della Difesa nell’attuale governo. Entro l’estate il partito nominerà il nuovo presidente.

La decisione nasce dall’impossibilità per “Akk” – come era chiamata dalle iniziali del suo nome – di controllare il partito. In Turingia, la Cdu aveva sostenuto il liberale Thomas Kemmerich, il quale ha ricevuto anche i voti dei sovranisti della AfD, e si è poi dimesso per le polemiche che hanno rischiato di travolgere lo stesso governo federale.