Oscar 2020, l’omaggio di Spike Lee a Kobe Bryant

Omaggio a Kobe Bryant sul red carpet degli Oscar su Hollywood Boulevard a Los Angeles dove si sta per tenere la 92ma edizione. Se ne e’ reso protagonista Spike Lee, indossando uno smoking color viola e oro con il numero 24 applicato sulla giacca. Lee, un fan del basket, nel 2009 ha diretto il documentario “Kobe: Doin’ Work” sulla celebre etica del lavoro della star dei Lakers morto tragicamente due settimane fa in un incidente di elicottero. “Tributo, onore, omaggio”, ha detto il regista: “Ci manca a tutti”.

Tutto pronto per la cerimonia della 92ma edizione degli Oscar che ci sarà nella notte.

“The Joker” ha trionfato alle nomination per gli Oscar portandone a casa 11, piu’ di tutti gli altri film del 2019. Seguono a ruota con 10 candidature ciascuno “C’era una volta…a Hollywood“ di Quentin Tarantino, “1917” di Sam Mendes (campione di incassi all’ultimo box office) e “The Irishman” di Martin Scorsese, ma a insidiare il sistema Hollywood si infila a gamba tesa “Parasite” del sudcoreano Bong Joon ho che vince in sei categorie: miglior film, miglior film straniero, miglior regista, sceneggiatura originale, production design ed editing.