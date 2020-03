Coronavirus, Viminale: in Italia 43mila denunciati nel giro di una settimana

Secondo il Viminale sono 43mila le denunciati in Italia nel giro di una settimana. Plauso dell’Oms alle misure prese in Italia con il virus, mentre aumentano i controlli e le persone denunciate perché trovate fuori casa senza motivo: quasi ottomila i denunciati, più 13,5 in due giorni. E desta preoccupazione il caso di Torino: torna infatti positivo il paziente 1 dichiarato guarito che quindi torna in isolamento

E intanto l’Organizzazione mondiale della sanità parla del nostro paese con commenti positivi: “L’Italia è uno dei Paesi più colpiti, ed è ora la piattaforma di know how in Europa. Quello che stiamo imparando in Italia servirà anche all’Europa e a tutto il mondo. Dobbiamo lavorare mano nella mano, imparando ogni giorno, in ogni settore”. A dirlo Hans Kluge, direttore per l’Europa dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che ha aggiunto: “Ho incontrato nelle scorse settimane le autorità italiane e vorrei ribadire ancora una volta il mio apprezzamento al ministro della Salute Roberto Speranza per la trasparenza nel condividere i dati”.

Dorit Nitzan, coordinatrice per le Emergenze sanitarie dell’Oms Europa, ha poi fatto notare che “l’Italia ha una popolazione con più anziani di altri Paesi, ad esempio la Corea del Sud ha più giovani e più donne. È un elemento che fa molta differenza e anche per questo dobbiamo sempre guardare alle situazioni singole, paese per paese”.

E mentre arrivano i commenti positivi dell’Oms continua ad esserci gente che ignora le disposizioni per contenere il virus.

C’è stato infatti un nuovo e netto aumento del numero delle persone controllate e denunciate per “inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” durante i controlli sul rispetto delle misure di contenimento del contagio da coronavirus.

Nella sola giornata di ieri, secondo l’ultimo report diffuso dal Viminale, sono state 7.890, il 13,5% in più rispetto alle 6.951 del 15 marzo. Sempre ieri, le persone complessivamente controllate in tutta Italia sono state 172.720, quelle denunciate per “falsa attestazione o dichiarazione a pubblico ufficiale” o “false dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri” 229.

Gli esercizi commerciali controllati nella giornata del 16 marzo sono stati 97.551, quindi ieri sono state fatte verifiche su 33.437 esercizi in più, mentre i titolari di esercizi commerciali denunciati ai sensi dell’articolo 650 del codice penale sono stati 217 (97 in più rispetto a domenica). Per 22 esercizi commerciali è stata disposta la sospensione. Dall’11 marzo, giorno di entrata in vigore del decreto, a ieri diventano così oltre 660mila i controlli eseguiti su tutto il territorio nazionale.

L’aumento delle denunce

Ieri sono state denunciate 770 persone in più rispetto a domenica 15 marzo. Erano 665.480 le persone controllate dall’11 al 15 marzo e i denunciati nel periodo 27.616. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, i controlli dall’11 al 15 marzo sono stati 317.951 ed hanno portato alla denuncia alle autorità di 1.102 esercenti commerciali.Anche nel caso degli esercizi commerciali, domenica ne erano stati controllati 64.114, ieri l’aumento è stato di esercizi commerciali. Sono state, inoltre, denunciati 7.120 persone e 120 esercenti.

Per avre un’idea della crescita di controlli e denunce basta considerare che il 12 marzo, il giorno dopo l’entrata in vigore del decreto, erano state denunciate 2.162, e i controlli erano stati 106.659, mentre le verifiche negli esercizi commerciali 18.994, con 113 titolari di esercizi commerciali denunciati.

Roma avrà un nuovo centro Covid

Aprirà domani a Roma il “Covid 3 hospital”, nel quartiere di Casalpalocco. Si aggiungono così alla rete degli ospedali dedicati al coronavirus 80 posti letto di cui 48 di terapia intensiva nel quadrante Roma Sud. In questo modo la capitale avrà, grazie anche al quarto hub che aprirà a Tor Vergata in seguito, un totale di 1.000 posti dedicati all’emergenza: i 550 dei quattro COVID HOSPITAL (covid 1-Spallanzani 257, covid-2 Columbus 133, covid-3 80 e covid-4 PTV 80) cui si aggiungono la rete delle malattie infettive e della pneumologia (400 posti). Con i posti nelle province arriviamo ad una rete complessiva di circa 1.500 posti a disposizione dell’emergenza in tutta la Regione Lazio.

Nel bollettino quotidiano, il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, ha intanto detto: “Nel Lazio abbiamo un aumento abbastanza contenuto dei casi, un incremento del 20%, grazie ai comportamenti virtuosi da parte dei cittadini”. “I pazienti COVID 19 positivi sono in totale 184. Di questi, 17 pazienti necessitano di supporto respiratorio”, ha precisato.

Continua intanto la collaborazione Italia-Cina per. Pechino invierà una squadra di dodici medici specialisti in Italia per contrastare l’epidemia di coronavirus. Lo riporta l’emittente televisiva locale Zhejiang Tv. Si tratta del secondo team di esperti dalla Cina in arrivo nel nostro Paese dall’inizio dell’epidemia di Covid-19. Tra il personale medico che giungerà in Italia, ci saranno anche esperti di medicina tradizionale cinese. Ieri, nel corso di una telefonata con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il presidente cinese, Xi Jinping, aveva promesso l’invio di una nuova squadra di medici cinesi in Italia per il contrasto all’epidemia.