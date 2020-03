Coronavirus, gara di solidarietà a Messina: tante donazioni al Policlinico

Il Policlinico di Messina ringrazia privati e aziende per le donazioni di materiali che continua a ricevere in questo momento di emergenza sanitaria.

In particolare- si legge in una nota- negli ultimi giorni, sono stati consegnati al Policlinico dispositivi di protezione (mascherine e guanti) dall’Arcidiocesi di Messina, Lipari e S. Lucia del Mela, dalla GSK Vaccines Srl, dal gruppo Pd della provincia di Messina, dal Soroptimist International di Messina. Un ventilatore polmonare è stato donato dagli psicologi e psicoterapeuti afferenti al CeRIP (Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico) dell’Università degli Studi di Messina. L’Azienda esprime a tutti loro, a chi ha effettuato donazioni in precedenza e a chi le effettuerà, profonda gratitudine per questi gesti di concreta vicinanza.