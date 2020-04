Covid-19, allarme virus a 4 zampe

Allarme non tanto celato sulla possibilità che i nostri amici animali a quattro zampe,possano essere suscettibili al nuovo Covid-19.Non è inattesa l’occasionale trasmissione del contagio interumano dai loro padroni infetti,a causa della forte circolazione virale negli ambienti,quindi si raccomanda di isolarli per proteggerli e limitarli all’esposizione.Gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità,accertati quattro casi con test scientifici,felini e canini,in laboratori di diagnostica veterinaria,indicano misure igieniche di base,evitando bagni frequenti ed effusioni,pulizia zampe dopo passeggiate con salviette igienizzanti o con acqua e bicarbonato,comportamenti di semplice utilità a ridurre ai nostri animali domestici,i gatti e i cani sono ottimi per le terapie anti stress e di compagnia specie in questo periodo,di contrarre il contagio dai loro padroni ed i membri del nucleo familiare stesso.Per evitare il potenziale reato di abbandono,a Roma è già attivo un richiestissimo servizio di ambulanza con 8 mila chiamate da tutta Italia.A onor del vero non si registra un boom di abbandoni,a fronte di uno stallo nelle adozioni preventivate dalle uscite razionate per l’emergenza epidemiologica che adesso investe pure le specie domestiche.