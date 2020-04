Bimba di 3 anni ingoia la pila dell’orologio e muore soffocata

Simpler, l'app per imparare l'inglese, è ora disponibile in Italia ROMA--(BUSINESS WIRE)--Simpler, la popolare app per l'apprendimento delle lingue progettata in Russia, è ora disponibile anche in Italia, che in quanto a conoscenza dell'inglese resta tra i fanalini di coda rispetto ad altri paesi d'Europa. "Anche se molti devono studiare inglese a scuola, in Italia il livello di conoscenza di questa lingua resta davvero poco […]

Una nota da Lifesize sugli aspetti di Privacy da tenere in considerazione per i sistemi di videoconferenza ROMA--(BUSINESS WIRE)--In un momento di crescita senza precedenti dell'utilizzo delle piattaforme di videoconferenza e a seguito delle recenti criticità emerse in merito alla privacy degli utenti, Lifesize, azienda impegnata su scala globale nell’innovazione di soluzioni di collaborazione video per migliorare la produttività aziendale, ribadisce il suo impegno per tutelare la privacy dei dati con una […]

REPLY: si conclude la Reply Code Challenge con oltre 20000 partecipanti da 96 paesi nel mondo TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Si è appena conclusa l’edizione 2020 della Reply Code Challenge, la competizione online organizzata da Reply per giovani talenti e appassionati di tecnologia con l’obiettivo di promuovere la cultura del coding e stimolare l’innovazione digitale nel campo della creatività, della cybersecurity e della finanza. Quest’anno sono stati oltre 20.000 i partecipanti da ben […]

EUSA Pharma e l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo presentano i dati dell'analisi interinale dello studio SISCO sui pazienti COVID-19 trattati con siltuximab HEMEL HEMPSTEAD, Regno Unito, e BERGAMO, Italia--(BUSINESS WIRE)--EUSA Pharma, casa farmaceutica globale incentrata sull'oncologia e le patologie rare, oggi ha annunciato i risultati preliminari iniziali dello studio SISCO (Siltuximab In Serious COVID-19)1, sponsorizzato dall'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, basati su un'analisi prevista per il 24 marzo 2020. Siltuximab è un anticorpo monoclonale mirato all'interleuchina […]