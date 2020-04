Coronavirus, i fatti principali della giornata

09:46 – Coronavirus: Israele, 8649 casi positivi, 51 decessi: I casi positivi di coronavirus hanno raggiunto oggi in Israele la cifra di 8.649. Lo ha reso noto il ministero della Sanità secondo cui al momento 141 malati sono ricoverati in condizioni gravi (un aumento dell’11 per cento rispetto a ieri) e 107 di essi sono in rianimazione. I decessi sono stati complessivamente 51 e le guarigioni 585.

09:05 – Coronavirus: sequestrate 6mila mascherine nel Leccese: La Guardia di Finanza ha sequestrato in provincia di Lecce quasi 6mila mascherine denunciando due uomini, uno per frode in commercio e l’altro per manovre speculative sul prezzo di vendita, balzato a oltre il 400% del costo di acquisto.

08:00 – Coronavirus: sterlina in calo dopo ricovero premier Johnson: Partenza di settimana in calo per la sterlina dopo che il premier Boris Johnson, cui era stato diagnosticato 10 giorni fa il Coronavirus, è stato ricoverato ieri in ospedale. La valuta britannica cede lo 0,3% a 1,2235 dollari.

06:30 – Coronavirus:partita da Tunisi nave rientro italiani bloccati: “E’ partita da Tunisi la nave con a bordo un centinaio di connazionali, prevalentemente turisti e lavoratori bloccati in Tunisia”. Lo ha scritto l’Ambasciata d’Italia a Tunisi sul proprio profilo Twitter in relazione all’operazione di rientro di connazionali, ringraziando “Grimaldi Lines, la Farnesina e tutte le Autorità statali e regionali coinvolte nell’organizzazione di questa operazione di rimpatrio.”

06: 11 – Coronavirus: Onu, appello Guterres contro violenza domestica: Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato ieri sera un appello globale per proteggere le donne e le ragazze “a casa”, poiché il confinamento causato dalla pandemia di coronavirus aggrava le violenza domestiche e familiari.

05:02 – Coronavirus: Usa, altri 1.200 morti in un giorno: Altre più di 1.200 persone affette dal nuovo coronavirus sono morte in 24 ore negli Stati Uniti, secondo il conteggio pubblicato ieri sera dalla Johns Hopkins University. Il paese registra un totale di 337.072 casi di infezione e 9.633 decessi, secondo il database.

05:01 – Coronavirus: Giappone verso lo stato di emergenza, media: Il premier giapponese Shinzo Abe è pronto a decretare lo stato di emergenza nel tentativo di contenere l’espansione del coronavirus nel Paese, dopo l’incremento allarmante delle infezioni nell’ultima settimana, in particolare a Tokyo. Lo rivela una fonte governativa all’agenzia Kyodo, che spiega come il provvedimento sarà operativo da questo mercoledì e consentirà alle municipalità di formulare gli avvisi ai cittadini a rimanere a casa e richiedere la chiusura delle scuole e di altri servizi alla comunità.

02:19 – Coronavirus: Usa, clorochina sara’ usata su 3.000 pazienti: L’idroclorochina, farmaco antimalaria, sara’ sperimentato su 3mila pazienti contagiati dal coronavirus all’Henry Ford Hospital di Detroit, in Michigan. Lo ha annunciato il vicepresidente americano Mike Pence. Il governo Usa sta quindi lavorando per mettere milioni di dosi di idroclorochina a disposizione delle aree che presentano i focoloai piu’ pericolosi.

01:15 – Coronavirus: Trump,in prossimi giorni picco pandemia:“Nei prossimi giorni ci sara’ il picco della pandemia negli Usa”: lo ha detto il presidente americano Donald Trump, affermando come “negli Stati Uniti abbiamo condotto oltre 1,6 milioni di test per il coronavirus, piu’ di ogni altro Paese”.

01:08 – Trump, fiducioso che Johnson si rimettera’ presto:“Penso che Boris Johnson si rimettera’ presto, sono fiducioso”: cosi’ il presidente americano Donald Trump ha commentato la notizia del ricovero del premier britannico.

00:51 – Coronavirus: almeno 22 morti tra dipendenti metro Ny:Almeno 22 dipendenti della societa’ che gestisce la rete della metropolitana di New York sono morti per complicazioni dovute al coronavirus. A rendere noto il tragico bilancio le autorita’ cittadine. Su 74mila dipendenti dell’iconica subway newyorchese oltre mille sono risultati positivi al Covid-19, mentre 5.430 dipendenti della Mta, la societa’ dei trasporti pubblici, sono in quarantena a casa.