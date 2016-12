Per questo Santo Natale dedichiamo ainostri lettori la poesia “Avarizia” di Trilussa

Ho conosciuto un vecchio

ricco, ma avaro: avaro a un punto tale

che guarda i soldi nello specchio

per veder raddoppiato il capitale.

Allora dice: – Quelli li do via

perché ci faccio la beneficenza;

ma questi me li tengo per prudenza… –

E li ripone nella scrivania.