Addio a Carrie Fisher, Star Wars perde la sua principessa Leila

Il 2016 non si smentisce: non perdona nulla alle celebrità. Così, la vera figlia di Hollywood, Carrie Fisher, si congeda nell’ultimo scorcio dell’anno. L’attrice è morta ieri a sessant’anni per i postumi di un attacco cardiaco che l’aveva colpita venerdì su un volo Londra-Los Angeles. Divenne famosa molto prima di identificarsi con la principessa Leila di Star Wars: il giorno in cui nacque, visto che sua madre era la protagonista di Cantando sotto la pioggia Debbie Reynolds e suo padre il cantante confidenziale Eddie Fisher.