Avremo voluto iniziare l’anno nuovo con ben altre notizie. Invece siamo ancora dietro a occuparci di cronaca e questa volta nera. Ancora terrorismo, ancora morti. Questa volta è accaduto in Turchia, la notte di Capodanno, Sono almeno 39 i morti e 69 i feriti. E’ l’ultimo bilancio ufficiale di un attacco avvenuto in una famosa e affollatissima discoteca di Istanbul, non ancora rivendicato ma le cui caratteristiche fanno pensare a un attentato a firma Isis. Tra le vittime anche 15 stranieri.