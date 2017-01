Papa Francesco scrive una lettera ai vescovi: ‘tolleranza zero’ sulla pedofilia

Papa Francesco è molto esplicito nel trasmettere il suo pensiero ed enuncia la sua linea contro la pedofilia: tolleranza zero. In una lettera indirizzata a tutti i vescovi del mondo in occasione della festa dei Santi Innocenti, riportata integralmente dall’Osservatore Romano, si legge:”Troviamo il coraggio necessario per promuovere tutti i mezzi necessari e proteggere in tutto la vita dei nostri bambini perché tali crimini non si ripetano più. Facciamo nostra chiaramente e lealmente la consegna ‘tolleranza zero’ in questo ambito”.