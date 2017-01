Il 2016 ha visto il boom di sbarchi dall’Africa. Si parla di un incremento del circa 20%, per un totale di 181 mila arrivi. Aumenta, dunque il numero di migranti arrivati in Europa attraverso la rotta centro mediterranea. Il boom riguarda soprattutto l’Italia e in misura molto minore Malta. Sono dati dell’agenzia europea Frontex, che parla di «record» per l’Italia.