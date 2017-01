L’Italia nella morsa del freddo. Maltempo, ancora 24 ore. Disagi nei trasporti e scuole chiuse al Sud

Continua per l’intera giornata odierna l’ondata del freddo polare. Il gelo ieri ha causato la morte di quattro persone. Oggi il maltempo ha provocato nuove vittime. Un uomo senza fissa dimora di 48 anni è morto per assideramento a Firenze. Alle otto di questa mattina l’uomo, di origine polacca, è stato trovato privo di vita nei giardini del lungarno Santarosa da alcuni passanti che hanno dato l’allarme ai carabinieri e al 118. La seconda vittima è un clochard polacco di 66 anni è stato trovato all’interno di un palazzo abbandonato in via Antegnati, nella zona sud di Milano. La partita di calcio Pescara Fiorentina della seria A è stata rinviata.