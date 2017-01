Attimi di preoccupazione per la salute di Paolo Gentiloni, presidente del Consiglio. Al ritorno dalla visita istituzionale a Parigi, il premier è stato ricoverato al Policlinico Agostini Gemelli e sottoposto ad angioplastica. Fonti di governo riferiscono che il presidente del Consiglio sta meglio, è vigile, ma dovrà rimanere per qualche giorno in ospedale.