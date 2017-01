Giustizia a Milano, l’allarme del procuratore generale: «È al collasso. Gravi infiltrazioni mafiose»

Esplora il significato del termine: La giustizia è «al collasso». L’allarme viene lanciato dal Procuratore generale di Milano Roberto Alfonso nell’ambito della sua relazione per l’inaugurazione dell’Anno giudiziario. Alfonso, pur «apprezzando davvero gli sforzi del Ministro della Giustizia, sottolinea con preoccupazione che così «stando le cose, l’Amministrazione della giustizia resta al collasso» per le «vacanze degli organici del personale amministrativo».La giustizia è «al collasso». L’allarme viene lanciato dal Procuratore generale di Milano Roberto Alfonso nell’ambito della sua relazione per l’inaugurazione dell’Anno giudiziario. Alfonso, pur «apprezzando davvero gli sforzi del Ministro della Giustizia, sottolinea con preoccupazione che così «stando le cose, l’Amministrazione della giustizia resta al collasso» per le «vacanze degli organici del personale amministrativo».