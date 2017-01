Trump chiude le porte ai rifugiati. Giudice blocca il rimpatrio forzato ed è caos negli aeroporti

Esplora il significato del termine: È il secondo muro di Trump. Dopo quello al confine con il Messico è scattata la disposizione per tenere lontani dagli Usa potenziali terroristi islamici. Decisione che ha provocato dimostrazioni e azioni legali, compreso l’intervento di un magistrato in favore dei passeggeri intrappolati negli aeroporti dall’ordine esecutivo del presidente. È il secondo muro di Trump. Dopo quello al confine con il Messico è scattata la disposizione per tenere lontani dagli Usa potenziali terroristi islamici. Decisione che ha provocato dimostrazioni e azioni legali, compreso l’intervento di un magistrato in favore dei passeggeri intrappolati negli aeroporti dall’ordine esecutivo del presidente.