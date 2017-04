Affluenza del 28,54% alle 12, in lieve aumento rispetto al 2012 (28,29%) al primo turno delle elezioni presidenziali in Francia, dove i seggi sono aperti dalle 8.30. La consultazione avviene in un clima senza precedenti, con lo stato d’emergenza dopo l’assassinio di un agente di polizia nel cuore di Parigi, i servizi segreti in allarme e i seggi considerati obiettivi ‘vulnerabili’.