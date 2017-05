L’era di Obama è finita: Trump vince, la Camera gli vota a favore

Esplora il significato del termine: Otto miliardi di dollari; 217 deputati. Sono i due numeri, finanziari e politici, che hanno consentito a Donald Trump di sbloccare la riforma sanitaria. Il 4 maggio la Camera dei rappresentanti ha approvato la legge che sostituirà l’Obamacare, introdotta nel 2010. Hanno votato a favore 217 parlamentari contro 212. Ecco il tabellone finale. I deputati repubblicani sono 238: 20 di loro hanno detto «no» e uno si è astenuto. Chiaro il significato politico: nel partito conservatore rimangono ampie e insidiose zone di dissenso che torneranno in gioco quando il provvedimento passerà all’esame del Senato. La trattativa interna è stata sfibrante e talmente incerta che Trump ha seguito in diretta tv fino all’ultimo il dibattito a Capitol Hill, esultando alla fine: «L’Obamacare è stata una catastrofe, ora è morta». Otto miliardi di dollari; 217 deputati. Sono i due numeri, finanziari e politici, che hanno consentito a Donald Trump di sbloccare la riforma sanitaria. Il 4 maggio la Camera dei rappresentanti ha approvato la legge che sostituirà l’Obamacare, introdotta nel 2010. Hanno votato a favore 217 parlamentari contro 212. Ecco il tabellone finale. I deputati repubblicani sono 238: 20 di loro hanno detto «no» e uno si è astenuto. Chiaro il significato politico: nel partito conservatore rimangono ampie e insidiose zone di dissenso che torneranno in gioco quando il provvedimento passerà all’esame del Senato. La trattativa interna è stata sfibrante e talmente incerta che Trump ha seguito in diretta tv fino all’ultimo il dibattito a Capitol Hill, esultando alla fine: «L’Obamacare è stata una catastrofe, ora è morta». (Corriere.it)