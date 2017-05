Merkel e Macron rompono il tabù: “Possibile modificare i trattati dell’Unione”

«Dal punto di vista tedesco è possibile cambiare i Trattati se ciò ha senso». Si apre con una dichiarazione a sorpresa di Angela Merkel il nuovo capitolo delle relazioni bilaterali franco-tedesche. «Prima di tutto dovremo lavorare su cosa vogliamo fare e, se a quel punto saranno necessarie delle modifiche dei Trattati, sarò disposta a farlo», chiarisce la cancelliera a Berlino al termine del suo primo bilaterale col presidente francese, Emmanuel Macron. Un assist accolto subito dal nuovo inquilino dell’Eliseo: «La questione della modifica dei trattati è stata a lungo un tabù francese, per me non lo è». (La Stampa.it)