Taormina, si è aperto il G7: non c’è accordo sul clima. Invece patto su migranti: “Fissare tetti è diritto sovrano”

“Resta sospesa la questione sull’accordo di Parigi sul clima rispetto al quale il presidente Trump ha in corso una riflessione interna di cui gli altri paesi hanno preso atto”. Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni. Sul clima “vorremmo un comunicato ambizioso, ma la linea della Francia è di non indebolire l’accordo di Parigi”. Lo riferiscono fonti dell’Eliseo al G7 di Taormina, sottolineando che “c’è stata una discussione franca e diretta”, ma “non c’è ancora un accordo” tra i leader. “La posizione di Macron – aggiungono le stesse fonti – è quella di essere esigente e convincente con Trump, ma non al prezzo di un indebolimento dell’accordo di Parigi”. Trump vuole prendere la “giusta decisione” sul clima, affermano fonti della Casa Bianca.