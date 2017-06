Lloyd Blankfein, numero uno di Goldman Sachs, una delle più grandi banche d’affari del mondo, non aveva mai utilizzato Twitter in vita sua. Per convincerlo a debuttare sul social network più amato dai politici c’è voluto il dietro front unilaterale di Donald Trump sugli accordi di Parigi sul clima, siglata nel 2015 da 195 Paesi sotto l’egida dell’Onu.