Terrore a Londra: due attentati, i morti sono 6 e 20 i feriti. Tre terroristi investono e accoltellano i passanti. Uccisi

Tre uomini, uccisi poi dalla polizia, hanno provocato la morte di 6 persone in una serie di attacchi nel centro della città britannica. E’ quanto comunica Scotland Yard, citata dalla ‘Bbc’. Gli assalitori hanno prima investito diverse persone con un furgone bianco sul London Bridge verso le 22 di sabato (ora locale, le 23 circa in Italia); poi, una volta abbandonato il veicolo, hanno pugnalato altri passanti a Borough Market, area conosciuta per i suoi ristoranti e i bar. I tre, riporta ancora la ‘Bbc’, sono stati uccisi dalla polizia dopo 8 minuti dall’inizio dell’attacco.