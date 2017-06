Seggi aperti in tutto il Regno Unito per quelle che rischiano di essere le elezioni politiche piu’ importanti nella storia recente del Paese. La sfida è sostanzialmente tra i conservatori di Theresa May, che hanno voluto il ricorso anticipato alle urne, ed i laburisti di Jeremy Corbyn, dati per spacciati all’inizio della campagna elettorale ma in grado di recuperare almeno 13 dei 19 punti di svantaggio alla partenza.