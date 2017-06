Un vasto incendio si è sviluppato in un grattacielo in Latimer Road a North Kensington, nella parte ovest di Londra. E’ quanto riporta la ‘Bbc’ che, citando testimoni, ha parlato anche di persone che sarebbero rimaste intrappolate nei loro appartamenti. Secondo quanto ha detto il capo dei vigili del fuoco londinesi, Dany Cotton, ci sono vittime, ma non ha specificato quante persone siano decedute.