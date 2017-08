La terra trema a Ischia: morte due donne, salvato un bimbo di 7 mesi e il fratello Mattias. Si scava ancora per estrarre Ciro; gli sfollati sono 2.600

ue donne morte, 39 feriti e poi danni, crolli e lesioni a edifici. E’ questo il triste bilancio del sisma di magnitudo 4 registrato ieri sera alle 20.57 a una profondit√† di 5 chilometri tra Ischia e la costa flegrea (Napoli). Un terremoto che ha provocato diversi danni a palazzi ed edifici, e causato un black out in alcune zone dell’isola. Uno dei due bambini rimasti intrappolati sotto le macerie √® stato salvato dai vigili del fuoco, al lavoro da ore per estrarre i piccoli Mattias e Ciro, coinvolti dal crollo di un’abitazione. (http://www.adnkronos.com)