Immigrati, sono ex detenuti che dalla Tunisia fuggono verso l’Italia: “La Guardia costiera ci lascia passare”

Da luglio 2500 indulti, molti tentano la traversata: «Bastano 400 euro, la metà di un mese fa». Lo scafista: «È un gioco politico, il presidente chiederà soldi all’Italia per chiudere la rotta». Quelle laggiù sono le luci di Pantelleria. Radio2 sta trasmettendo l’ultimo notiziario sul referendum in Lombardia e Veneto, mentre un vento freddo alza sul mare una spuma biancastra che unisce le sponde fra Europa e Africa. L’Italia è vicinissima, l’Italia è in saldo: 400 euro per un viaggio di sola andata. La barca di Hamed ne porta trenta alla volta. È di nuovo pronta. (Niccolò Zancan, ‘La Stampa’, Torino)