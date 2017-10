Non si fermano i roghi in Piemonte, dove boschi e montagne sono in fiamme dal Cuneese al Canavese, mentre qualche focolaio impegna le squadre di soccorso anche a Sordevolo, sopra Biella, dove i carabinieri hanno fermato un sospetto piromane. In Val di Susa sono state evacuate quasi 600 persone, compresi i quasi 200 ospiti di una casa di riposo. Incendi anche in Lombardia: bruciano il Comasco, la provincia di Sondrio e il Bresciano.