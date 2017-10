Dall’Iva agli 80 euro, tutte le misure contenute nella manovra

Rinviato al 2019 l’aumento dell’Iva, si amplia la platea dei beneficiari del bonus Irpef da 80 euro in modo da ‘salvare’ il beneficio per gli statali che con il rinnovo dei contratti pubblici supererebbero la soglia dei 26mila euro, rafforzato il reddito di inclusione, che per le famiglie numerose sale fino a 534 euro, e tornano gli ‘sconti’ per gli abbonamenti di bus e treni per i pendolari. Sono alcuni dei pilastri del testo finale della manovra da 120 articoli che da oggi inizia il suo iter parlamentare al Senato. (www.agi.it)