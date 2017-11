Usa, Manhattan colpita al cuore

New York colpita al cuore. Manhattan torna sotto attacco. Un furgone pick up è piombato su una delle più affollate piste ciclabili di Manhattan facendo una strage. Sono stati esplosi anche colpi di arma da fuoco. Il bilancio è pesante: almeno otto morti e una dozzina di feriti, tra cui alcuni agenti di polizia. Sayfullo Saipov, il killer, ferito all’addome dalla polizia, è stato sottoposto a un intervento chirurgico e non sarebbe in pericolo di vita. L’uomo, 29enne residente a Tampa, in Florida, intorno alle 15 di ieri, alla guida di un pickup bianco noleggiato da Home Depot, ha prima travolto un gruppo di ciclisti su una pista lungo l’Hudson per poi schiantarsi contro uno scuolabus nella zona meridionale di Manhattan. (www.adnkronos.com)