Nel giorno del centenario della rivoluzione d’Ottobre, Mosca ricorda con una parta militare sulla piazza Rossa non l’anniversario di quel 1917 che cambiò le sorti del mondo, bensì la marcia che volle Stalin nel cuore della capitale dell’Impero rosso, il 7 novembre del 1941, e in cui i soldati sovietici partirono verso la linea del fronte (a soli 30 km dalla città) per difendere Mosca dall’avanzata dell’esercito tedesco, durante la Seconda Guerra Mondiale. (agi.it)