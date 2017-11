E’ record. Alle aste di Christie’s, il `Salvador Mundi´ attribuito al maestro Da Vinci è stato battuto per la cifra record di 450,3 milioni di dollari (compresi i diritti di asta), un record per qualsiasi opera d’arte. Ben oltre le Donne di Algeri di Picasso battute da Christie’s per 179,4 milioni nel 2015, ben oltre i 300 milioni pagati per Interchange di Willem De Kooning, passato di mano nel settembre 2015 in una transazione privata.