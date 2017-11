«La morte di Riina non è la morte della mafia, che è cambiata, ferita, ma c’è…». Nel suo ufficio al Viminale, Marco Minniti scorre le agenzie, mentre alla tv scorrono le immagini del “Capo dei capi”, e poi quelle sbiadite di Provenzano e Messina Denaro, di Andreotti e Ciancimino, di Falcone e Borsellino. Trent’anni di storia italiana, lo Stato e l’anti-Stato. Purtroppo non sempre in conflitto tra loro.