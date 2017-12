La Cgil torna in piazza e lo fa con una manifestazione nazionale organizzata in cinque città: Roma, Torino, Palermo, Bari e Cagliari. Quella sulle pensioni “è una prima mobilitazione. Sia chiaro. Non ci fermeremo, continueremo. La mobilitazione generale non è lontana nel tempo” ha detto la leader della Cgil Susanna Camusso dal palco di Piazza del Popolo.