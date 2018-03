Facebook, gli inserzionisti britannici minacciano di lasciare

Facebook in queste ultima ore sta vivendo un vero e proprio scandalo, poiché dopo la vicenda del sospetto abuso dei dati di decine di milioni di utenti sembrerebbero esserci dei pregiudizi decisamente maggiori nei confronti del social network più famoso al mondo.

La mancanza di una sicurezza e sopratutto di una vera e propria garanzia di investimento avrebbe creato agitazioni nei confronti di diversi inserzionisti britannici che sarebbero disposti a non puntare più sul social ideato da Mark Zuckerberg, che in queste ore non se la passa proprio benissimo.

L’ideatore del social è stato convocato in diversi parlamenti per via della scoperta di tale scandalo, che in questo momento risulta essere la notizia del momento, vista l’importanza del social a livello mondiale e sopratutto visto l’immenso numero di utenti che a prescindere fa un vero e proprio uso di tale applicazione.