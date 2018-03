Italia – Argentina, nessuno con la maglia 13 di Astori

Grande attesa per il match tra Italia e Argentina, che andrà in scena domani sera a Manchester, con la maglia numero 13 di Astori che ovviamente non è stata presa da nessuno dei giocatori proprio in onore della tragica scomparsa degli scorsi giorni.

Ci sarà un tributo proprio nei confronti di Astori prima della partita, con un minuto di silenzio per ricordare il giocatore scomparso. Molti dei giocatori avevano un grande rapporto con l’atleta, che ha ricevuto l’affetto di tutti dopo la sua scomparsa.