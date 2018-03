Manchester United, Ibra vicino all’addio: Los Angeles Galaxy dietro l’angolo

Lo svedese potrebbe dare l'addio ai Red Devils per sbarcare in America e guadagnarsi il Mondiale

Zlatan Ibrahimovic sembrerebbe aver deciso di tornare sui suoi passi per quanto riguarda l’addio alla Nazionale, poiché lo svedese sembrerebbe intenzionato a non perdersi questo importante appuntamento. Il problema è che l’ultimo infortunio ha tenuto lo svedese lontano dai campi per diversi mesi e nonostante il recupero avvenuto in tempi di record, sembrerebbe che lo svedese non riesca a trovare più spazio con i Red Devils, nonostante prima di farsi male l’attaccante fosse un punto di riferimento per tutta la squadra.

Da qui nasce l’indiscrezione secondo cui Zlatan sarebbe vicinissimo all’addio nei confronti dei Red Devils, in modo da approdare in America con la maglia dei Los Angeles Galaxy, dove collezionando una serie di presenze potrebbe, tramite buone prestazione, riconquistare il suo posto in Nazionale.