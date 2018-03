Presentate in Ambasciata le priorità della Presidenza italiana dell’OSCE 2018

L’Ambasciatore d’Italia nel Regno Unito, Raffaele Trombetta, ha presentato le priorità della Presidenza italiana dell’OSCE 2018 nel corso di un evento presso l’Ambasciata d’Italia a Londra, dal titolo “l’Italia ed il Regno Unito all’OSCE”.

Alla presenza del Ministro per l’Europa e le Americhe, Sir Alan Duncan, di alti funzionari del Foreign Office e del Governo britannico, di numerosi Capi Missione dei Paesi dell’Organizzazione e think-tank a Londra, l’Ambasciatore ha illustrato visione e obiettivi della Presidenza, nella scia della presentazione svolta dal Ministro Alfano al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite l’8 marzo scorso. La risoluzione delle crisi in Europa, a cominciare dall’Ucraina, la stabilità del Mediterraneo ed un risoluto impegno a favore del dialogo, dei diritti fondamentali e dello sviluppo economico come pilastri di sicurezza sono i binari lungo i quali si sviluppa l’azione della presidenza italiana, ha affermato l’Ambasciatore Trombetta.