Sarkozy respinge ogni accusa: “Vivo l’inferno della calummia”

“Vivo l’inferno della calunnnia”. Sono le parole che l’ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha pronunciato mercoledi di fronte gli inquirenti che lo hanno a lungo interrogato per il sospetto finanziamento illecito della sua corsa all’Eliseo del 2007. il quotidiano Le Figaro svela, parola per parola, la versione fornita dall’ex presidente, da mercoledi ufficialmente indagato per corruzione passiva, finanziamento illecito della campagna elettorale e ricettazione di fondi pubblici libici.