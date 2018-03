E’ morto Fabrizio Frizzi. Aveva 60 anni. A dare l’annuncio è stata la famiglia del conduttore in una nota: “Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato”. Così la moglie Carlotta, il fratello Fabio e i familiari. Fabrizio si è spento all’ospedale Sant’Andrea di Roma in seguito ad una emorragia celebrale.