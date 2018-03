Nasce l’Associazione Milazzo Giovane: una nuova via all’insegna del divertimento

Due parole che racchiudono il desiderio di migliaia di ragazzi: l’Associazione Milazzo Giovane nasce dall’iniziativa di otto giovanissimi ragazzi, fra i diciotto e i venticinque anni, desiderosi di creare un gruppo solido, contraddistinto dalla voglia di cambiamento, disposti a mettersi in gioco per il proprio territorio, uscendo quindi fuori dagli schemi e staccandosi dall’apatico pensiero del “tanto non cambierà mai niente” che opprime questa città.

Tra mille difficoltà, Milazzo è stata progressivamente spogliata di ogni sua forma d’intrattenimento e in essa i giovani vengono sostanzialmente relegati ai margini e, permetteteci di dire, abbandonati a se stessi. Il gruppo sarà a piena disposizione del territorio lavorando in vari settori e promuovendo eventi di varia natura, affinché la città torni ad essere migliore e ad offrire opportunità per i giovani, che non sono solo il futuro del paese, ma principalmente l’attuale presente.

L’obiettivo principale che l’associazione si pone è quello di sollecitare la partecipazione di tutta la popolazione, prettamente quella giovanile, a varie iniziative di carattere sociale, con l’intento di far rinascere questa città. Per questo l’associazione coinvolgerà tutti quei giovani che vorranno dire la loro e collaborare. I promotori di questa associazione giovanile, che credono in questo progetto, portato avanti con tanta determinazione, sono Marco Perugini, Michele Vacca, Mattia Camattari, Giorgio Zingales, Antonio Romeo, Antonio D’agnelli, Claudio Giorgianni e Alberto Pensabene.