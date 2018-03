John Cena litiga con la fidanzata per delle scene di nudo

Il rinomato campione della WWE John Cena ha recentemente rivelato una storia particolare per quanto riguarda delle scene di nudo che ha dovuto girare in occasione di un film, infatti il wrestler è stato ospitato al talk show di Ellen Dageneres, dove ha rivelato che da qualche tempo la sua fidanzata Nikki Bella concorda ogni scena che il campione deve girare.

Tutto questo per un motivo ben specifico, che Cena ha ribadito più volte durante la trasmissione: “Quando ho girato Trainwreck, il film con Amy Schumer, non pensavo che ci sarebbe stato un problema a girare così tante scene senza vestiti. Mi sbagliavo. Per Nikki fu un problema, ed è sfociato in una grossa litigata”.

Da quella litigata molto accesa sembrerebbe che adesso si sia giunto ad un accordo comune “Ora qualunque progetto arrivi, deve essere vagliato da lei”. Che a quanto pare ha detto sì alla sua ultima scena di nudo, quella nel film Blockers, in cui si ubriaca bevendo da una cannula piantata proprio nel posteriore.