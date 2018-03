Südtirol Gardenissima 2018: quante star al cancelletto di partenza di sabato 07 aprile

Il fascino assoluto della Südtirol Gardenissima sta nel fatto di offrire a tutti la possibilità di gareggiare fianco a fianco con atleti della Coppa del Mondo od “Old star”, che hanno scritto la storia di questo sport.

L’atmosfera della gara è avvertita dalla prima mattina: sveglia all’alba e ricognizione pista entro le 7.45, per consentire a tutti i partecipanti (circa 650) di poter fare la loro lunga gara entro le ore 13.00, mantenendo un eccellente condizione della pista.

In quest’atmosfera, intrisa di agonismo ma non avara di sorrisi, si può respirare l’aria di una vera gara ma stando fianco a fianco, in ricognizione, in partenza e anche sul parterre di arrivo con atleti veri e vecchie glorie. Un’emozione unica e indimenticabile, che ripaga la fatica e lo sforzo di affrontare un tracciato lungo 6 Km.

Ci si può, quindi, trovare, gomito a gomito con Christof Innerhofer, Riccardo Tonetti, Mattia Casse, Daniel Danklmaier, Patrick Schweiger, Thomas Maypeter, Nicolas Raffort, Daniel Hemetsberger, Alex Hofer e Alex Vinatzer; o con campionesse come Federica Brignone (neo medaglia di bronzo alle Olimpiadi), Verena Stuffer, Nadia e Nicole Delago, Ricarda Haaser, Angelica e Belen Simari Birkner e Teresa Runggaldier.

Oppure si può misurare il proprio tempo con Ski Legends come Peter Runggaldier, Marc Giarardelli, Giorgio Rocca, Oskar Delago, Federico Vanz, Ninna Quario, Paoletta Magoni, e Daniela Zini.

Special guest: Andreas Goldberger, è ex saltatore con gli sci austriaco, vincitore di tre Coppe del Mondo generali e di due Tornei dei quattro trampolini negli anni 1990.

Inoltre, tra gli apripista l’atleta paraolimpica Jürgen Egle.

Alla gara possono partecipare atleti sciatori delle squadre nazionali di ogni Paese, atleti punteggiati FISI o FIS e atleti non punteggiati, purché siano nati prima del 31.12.2003.

Tutti prenderanno il via, nell’ambito delle categorie, due alla volta, sul percorso che, per il chilometro iniziale, sarà uno slalom gigante parallelo, diventando poi un unico percorso di slalom gigante.

I pettorali saranno distribuiti venerdì, 6 aprile 2018 fra le ore 16.00 e le ore 19.30 presso il Centro Iman a S. Cristina. La cabinovia Col Raiser apre dalle ore 6.15 e la cabinovia Seceda dalle ore 6.00.

