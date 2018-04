Broker ucciso, la compagna verrà sentita

Astrid Rodriguez, la compagna 28enne di Alberto Villani, il broker di 37 anni ucciso in Messico, verrà ascoltata questa settimana in Questura a Pavia nell’ambito dell’indagine sull’omicidio del suo convivente. La donna, originaria di El Salvador, era già stata sentita informalmente nei giorni scorsi. Stavolta però si tratterà di domande nell’ambito dell’indagine della Procura di Roma che ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio.

Sabato 31 marzo il procuratore della Stato messicano di Morales ha diffuso un comunicato nel quale si afferma che “Alberto Villani era coinvolto in affari illeciti”.

Quando, il 20 marzo scorso, la polizia messicana ha trovato il cadavere dell’uomo, chiuso in un sacco nero, accanto c’era un cartello con la scritta (in spagnolo) “Questo mi è successo perché sono un ladro”. Secondo Astrid Rodriguez si è trattato di tentativo di depistaggio messo in atto dai killer del suo compagno.