Stati Uniti, madre ripresa alla guida dalla figlia in stato di overdose (VIDEO)

La donna non riusciva nemmeno ad infilare le chiavi dentro il cruscotto

Negli Stati Uniti c’è un video che nelle ultime ore ha fatto impazzire il web, creando giustamente delle grandi preoccupazioni. Una madre è stata ripresa dalla figlia mentre cerca di partire con la macchina in evidente stato di overdose.

La donna dopo essersi drogata cercava di dire alle figlie della frasi di senso compiuto, ma nel momento in cui la figlia le passa le chiavi, lei si addormenta nuovamente. Proprio nel momento in cui la donna non riusciva nemmeno ad infilare le chiavi nel cruscotto, la figlia le ha consigliato di scendere e la madre ha risposto: «Guarda, ci sto provando, Bessie».