Il 22 aprile è la “Giornata nazionale dedicata alla salute della donna” Appuntamenti a Cossignano e San Benedetto del Tronto per fare prevenzione

Domenica 22 aprile è la “Giornata nazionale dedicata alla salute della donna” che è stata istituita con Direttiva del Presidente del consiglio dei ministri dell’11 giugno 2015 ed è giunta dunque alla terza edizione.

L’Unione Sportiva Acli, in tale occasione, vuole ricordare l’importanza di stili di vita corretti e dell’importanza del movimento come farmaco naturale e gratuito come strumento di prevenzione della salute.

D’altronde da tre anni l’ente di promozione sportiva delle Acli ha stipulato un protocollo d’intesa con la Regione Marche per la diffusione dell’attività fisica tra la popolazione e da alcuni anni collabora con la Susan G. Komen Onlus Italia per organizzare iniziative di prevenzione dell’insorgere del tumore al seno, patologie strettamente connessa all’inattività fisica.

Sono tre gli appuntamenti programmati dall’U.S. Acli, in collaborazione con enti pubblici e privati, proprio a ridosso della “Giornata nazionale dedicata alla salute della donna”.

Sabato 21 aprile alle 15,30 si svolgerà la “Camminata per San Giorgio” a Cossignano in occasione delle festività patronali e nell’ambito del progetto “Gli itinerari della fede”.

Domenica 22 aprile alle ore 9,30 con partenza dal Centro commerciale Porto Grande a San Benedetto del Tronto avrà luogo la “Camminata a 6 zampe”, per fare movimento in compagnia dei nostri amici cani.

Lunedì 23 aprile, alle ore 21 con partenza da Piazza della libertà nel quartiere Ponterotto a San Benedetto del Tronto, ci sarà una camminata per festeggiare i 5 anni dell’avvio del progetto “Salute in cammino”